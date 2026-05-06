El ganado vuelve a los montes quemados: Galicia abre el pastoreo en zonas afectadas por los incendios de verano

Vacas cachena en la aldea de Olelas en una imagen de archivo.

La Consellería de Medio Rural ha activado una instrucción que abre la puerta a permitir el pastoreo en zonas forestales afectadas por los incendios del pasado verano en Galicia, siempre que se cumplan determinadas condiciones recogidas en la legislación vigente.

La medida se apoya en la Ley 3/2007 de prevención de incendios forestales y en el Decreto 73/2020, que ya contemplaban la posibilidad de excepciones a la prohibición de pastoreo en terrenos quemados cuando existan pérdidas de difícil o imposible reparación o cuando no haya alternativas reales para alimentar al ganado en la misma demarcación forestal.

Sin trámites para los ganaderos

El cambio más relevante es práctico: los ganaderos no tendrán que solicitar nada. La administración da por acreditadas esas circunstancias en las zonas afectadas por los incendios de agosto de 2025 y reconoce de oficio la excepción.

En la práctica, esto evita una espera que en algunos casos podía prolongarse hasta dos años sin poder volver a pastorear, una situación especialmente delicada en la ganadería extensiva, donde el acceso al alimento depende directamente del territorio.

La autorización, sin embargo, no es libre. Para poder aprovechar esos terrenos será necesario contar con derecho de pastoreo e inscripción en el registro correspondiente de montes forestales, además de respetar el régimen general de aprovechamientos.

Una medida entre la urgencia y el control del monte

El planteamiento se apoya en la idea de compatibilizar la recuperación de zonas quemadas con la supervivencia de explotaciones ganaderas que han visto reducido su acceso a pastos tras los incendios.

Al mismo tiempo, se mantiene la condición de que el pastoreo no puede generar nuevos daños en un terreno todavía en fase de recuperación, especialmente en áreas donde se han aplicado medidas de estabilización del suelo y retirada de restos quemados.

En un contexto de incendios cada vez más extensos, la medida intenta responder a una realidad del rural gallego: la necesidad de mantener la actividad ganadera mientras el monte aún no se ha recuperado del fuego.