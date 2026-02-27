O gasto en prevención de lumes forestais medra un 50% ata chegar aos 75 millóns

ESTILO DIFERENCIAL
Mujeres al frente de los concellos, otra forma de gobernar
Medio Rural
A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, salientou onte que o orzamento en prevención de incendios forestais para este ano, que se incrementou nun 50% con respecto ao de 2025 ata chegar aos 75,38 millóns de euros. Fíxoo en Ponteareas, onde comprobou as tarefas que se están a realizar neste eido por parte do persoal do Distrito Forestal XVII O Condado-A Paradanta na parroquia de Guláns.
Explicou que se está actuando nas faixas auxiliares de pistas forestais coa roza de marxes para reducir a vexetación, co obxectivo mellorar os accesos ao monte e dispoñer de zonas máis seguras para o tránsito do persoal do dispositivo de loita contra os incendios. Os traballos de roza estanse realizando con maquinaria pesada punteira e complétanse con tarefas manuais a cargo dunha brigada.
Gómez destacou que, aínda que a maior parte das accións preventivas de xestión da biomasa corresponden aos propietarios e aos concellos, desde o Goberno galego todos os anos realízanse actuacións propias como a xestión de cortalumes, de pistas forestais ou de puntos de auga. Unhas accións que cualificou como “prioritarias” para a Administración autonómica, que segue a traballar para afondar na prevención e extinción de incendios forestais.
De cara a apoiar a particulares e municipios nas súas obrigas, Gómez lembrou o novo convenio de xestión da biomasa nas faixas secundarias, asinado a finais do pasado ano co Seaga, o cal conta cun orzamento anual de 25 millóns. A maiores animou aos concellos que aínda non se adheriron, a que se incorporen a este convenio, como así o solicitou xa o concello de Ponteareas. A través desta colaboración, o Goberno galego brinda apoio a localidades e propietarios para realizar estas tarefas e cumprir así as súas obrigas por lei.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
ESTILO DIFERENCIAL
Mujeres al frente de los concellos, otra forma de gobernar
EÓLICA Y DEPENDENCIA
La Xunta acusa al Gobierno de “retorcer la Constitución”
Lo último
CRÓNICA PERSONAL
El regreso del rey Juan Carlos