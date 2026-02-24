Medio Rural moviliza máis de 7,5 millones de euros polos incendios de 2025 en Galicia
MONTES VECIÑAIS
A mobilización da Consellería do Medio Rural xa supera 700 axudas aprobadas para combatir os danos dos incendios galegos no verán do pasado ano
A Consellería do Medio Rural continúa mobilizando recursos para apoiar aos afectados polos incendios do verán de 2025, cunha mobilización que xa supera 700 axudas aprobadas por máis de 7,5 millóns de euros. A conselleira, María José Gómez, visitou os terreos da comunidade de montes veciñais de Barroso, en Avión, beneficiaria dunha das achegas, acompañada pola directora de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, polo delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, e polo alcalde da localidade, Antonio Montero.
A comunidade de montes de Barroso conta cunha axuda próxima aos 50.000 euros para eliminar madeira non comercial queimada en máis de 45 hectáreas, dentro dunha das oito liñas de apoio habilitadas pola Consellería, que poden chegar nalgúns casos ata os 200.000 euros por beneficiario. Estas achegas están destinadas a paliar os efectos dos lumes en explotacións gandeiras, agrícolas e forestais, incluíndo plantacións substitutorias, reparación de infraestruturas privadas danadas e recuperación de maquinaria forestal afectada. Ademais, outras comunidades de montes da zona tamén se beneficiaron de axudas, cun orzamento mobilizado que supera os 117.000 euros, o que evidencia a amplitud e cobertura territorial do programa.
No eido tecnolóxico, a Consellería do Medio Rural reforza a prevención e xestión dos incendios mediante o XeoCode Lite, unha ferramenta que permite ao persoal do Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais monitorizar, a través de dispositivos móbiles, a información operativa sobre os lumes: puntos de inicio, evolución, recursos asignados, subministración de auga, infraestruturas de defensa, cartografía vectorial actualizada, fotografías referenciadas e predición meteorolóxica, así como descargas de auga realizadas polos medios aéreos. Esta solución permite unha resposta máis rápida e coordinada ante novos incidentes, facilitando a toma de decisións sobre o terreo e optimizando o uso dos recursos dispoñibles.
Paralelamente, a rede de videovixilancia dos montes galegos estase ampliando e reforzando mediante un convenio entre Medio Rural, Amtega e Redes de Telecomunicación Galegas (Retegal), cun investimento superior a 2,2 millóns de euros ata 2027, cofinanciados co Feader dentro do Plan Estratéxico da PAC 2023-2027. Este proxecto permitirá chegar a 237 cámaras en 109 puntos do territorio galego, incluíndo 56 dispositivos en 19 bases aéreas e centros públicos, entre os que destacan o Centro Integral de Loita contra o Lume (CILL) de Toén, a base de Botos de Lalín ou a nova base operativa de Rianxo. A combinación de ferramentas tecnolóxicas e un seguimento constante reforza a capacidade da Xunta para anticipar e reducir os riscos, garantindo unha maior seguridade das zonas forestais e das comunidades próximas aos montes.
En conxunto, estas medidas combinan axudas económicas directas para reparar danos e tecnoloxía avanzada de prevención e monitorización, evidenciando o compromiso da Xunta de Galicia en mobilizar recursos e ferramentas para protexer os montes e apoiar aos afectados polos lumes. Ademais, a coordinación entre diferentes departamentos e entidades tecnolóxicas subliña a aposta pola innovación e a eficacia na xestión forestal, co obxectivo de minimizar o impacto de futuros incendios e asegurar a recuperación sostible do territorio afectado.
