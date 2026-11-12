El Gobierno destituye al delegado de la Agencia Tributaria en Galicia, investigado por prevaricación

El Ejecutivo central ha ejecutado el relevo en la cúpula de Hacienda en la comunidad al destituir a Miguel Cárcaba, hasta ahora delegado especial de la Agencia Tributaria en Galicia. Aunque la salida se materializó el pasado lunes, el cese adquirió carácter oficial este martes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La destitución se produce mientras Cárcaba figura como investigado en una causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña por un presunto delito de prevaricación administrativa. El procedimiento judicial nació a raíz de una querella impulsada por Hatta Energy, compañía petrolera con sede en el municipio coruñés de Oleiros que ocupa el cuarto puesto entre las operadoras de hidrocarburos del país y lidera el suministro a las estaciones de servicio independientes.

Las diligencias judiciales no se limitan al ya exdelegado gallego. El mismo órgano instructor mantiene también bajo investigación a Eva Ana García Muntaner, inspectora jefe de área en la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), junto a otros tres funcionarios adscritos a la delegación especial de Hacienda en la comunidad. A todos los encausados se les atribuyen, además de la supuesta prevaricación, delitos de omisión del deber de perseguir delitos, coacciones e impedimento del ejercicio de derechos cívicos.

En el origen del conflicto se sitúa la exclusión de la firma de Oleiros del selecto grupo de ocho "operadoras confiables" del sector petrolero, un estatus administrativo que reduce las cargas y exigencias financieras a la hora de distribuir carburante a las gasolineras. Según sostiene la empresa querellante, los funcionarios implicados actuaron de forma concertada para bloquear su entrada en esa lista antes del cierre de acceso del pasado 1 de febrero, un listado cuya composición no se ha divulgado formalmente, pero que integran Repsol, Moeve, BP, Galp, Meroil, Disa, Esergui y Dyneff.

Por su parte, fuentes de la Agencia Tributaria han desvinculado por completo el cese de Cárcaba del proceso penal abierto en A Coruña. Desde el organismo estatal aseguran que la decisión responde estrictamente a un "desacuerdo a nivel central con la gestión de recursos humanos en la delegación" gallega.