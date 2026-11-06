El Gobierno gallego organiza en Mosteiro de San Clodio, en Leiro, su tercer retiro
7 Y 8 DE NOVIEMBRE
El Monsteiro de San Clodio en el concello de Leiro acoge este fin de semana la tradicional escapada del Ejecutivo de Rueda y sus miembros
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reunirá este fin de semana a todos los miembros de su Gobierno en el Mosteiro de San Clodio, en el municipio ourensano de Leiro, en una cita que se ha convertido ya en una tradición de su mandato. El encuentro, previsto para los días 7 y 8 de noviembre, será el tercer retiro de trabajo consecutivo del Ejecutivo autonómico y llega en un momento especialmente significativo, marcado por la reciente remodelación del gabinete gallego, la elaboración de los presupuestos autonómicos y la inminente campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La reunión congregará a Rueda y a sus doce conselleiros con el objetivo de analizar las principales líneas de acción de cada departamento, reforzar la coordinación interna y mejorar la cooperación entre áreas de gobierno. La Xunta concibe este formato como una oportunidad para alejarse de la rutina institucional y dedicar dos jornadas completas a la reflexión estratégica, la evaluación de prioridades y la puesta en común de proyectos transversales.
La elección del Mosteiro de San Clodio no es casual. El antiguo cenobio cisterciense, situado en pleno corazón de la comarca de O Ribeiro, ofrece un entorno de tranquilidad y aislamiento que favorece el trabajo interno del Ejecutivo. Además, el complejo posee una notable carga histórica y patrimonial, factores que la Xunta suele tener en cuenta para este tipo de encuentros.
La principal novedad de esta edición reside en la reciente remodelación del Gobierno gallego. La salida de Fabiola García de la Consellería de Política Social e Igualdade para incorporarse a las listas del PP al Congreso provocó un reajuste en el Ejecutivo. Ángeles Vázquez dejó Medio Ambiente para asumir Política Social y Nicolás Vázquez, hasta ahora secretario xeral de Industria, pasó a dirigir la cartera de Medio Ambiente.
Primer retiro
Para algunos de los participantes será, por tanto, su primer retiro de trabajo dentro del Consello de la Xunta. Según el esquema previsto, el sábado estará dedicado a las exposiciones de los distintos responsables autonómicos, que presentarán las prioridades y proyectos de sus departamentos para los próximos meses. También se realizará la tradicional fotografía de familia. El domingo será el turno de Alfonso Rueda, que comparecerá ante los medios para dar cuenta de las principales conclusiones y líneas de trabajo surgidas durante las jornadas.
Con estos encuentros, Rueda ha recuperado una práctica que fue habitual durante los gobiernos de Manuel Fraga. El histórico dirigente popular reunía periódicamente a sus conselleiros fuera de Santiago para preparar el curso político, fijar objetivos comunes y estrechar la coordinación entre departamentos.
Al asumir la presidencia de la Xunta, Rueda decidió rescatar ese formato con la intención de fortalecer la cohesión interna del Ejecutivo y favorecer una visión conjunta de la acción de gobierno. Tres años después, la fórmula iniciada por Manuel Fraga en sus gobiernos parece haberse consolidado como una de las citas fijas del calendario político gallego.
Sober, primer escenario del encuentro del equipo de Rueda
El primer retiro organizado por Alfonso Rueda tuvo lugar en Sober (Lugo), en noviembre de 2024. Aquella reunión sirvió para inaugurar esta nueva etapa de encuentros internos del Ejecutivo autonómico y estuvo centrada en definir las prioridades de la legislatura recién iniciada tras las elecciones autonómicas celebradas ese mismo año. El escenario elegido fue la Ribeira Sacra, un enclave que simbolizaba entonces el equilibrio territorial que el Gobierno autonómico procuraba proyectar.
La segunda edición se celebró en Meis (Pontevedra), en 2025, dando continuidad a la idea de trasladar periódicamente las reuniones estratégicas del Gobierno a distintos puntos de Galicia. Allí los conselleiros abordaron los principales retos del curso político y avanzaron en el seguimiento de los compromisos adquiridos durante el primer encuentro.
Con la cita de San Clodio se completa un recorrido que ha llevado al Ejecutivo de Rueda por las cuatro provincias gallegas a través de lugares emblemáticos del patrimonio y del territorio. Primero fue la Ribeira Sacra lucense, después la comarca pontevedresa de O Salnés y ahora O Ribeiro ourensano, en una muestra de la voluntad del Gobierno gallego de combinar el trabajo político con la proyección institucional de diferentes enclaves de la comunidad.
Más allá del simbolismo, el encuentro de este fin de semana adquiere una relevancia especial por celebrarse en un momento de transición dentro del Ejecutivo y en vísperas de una campaña electoral de alcance estatal.
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