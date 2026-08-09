Gondomar vibró con el blues de Javier Vargas

Un instante del concierto en Praza da Paradela, que se llenó para ver al maestro del blues y su banda.

El maestro del blues-rock Javier Vargas brindó este sábado, junto con su Vargas Blues Band, una velada para no olvidar a Gondomar. La cita, programada por Atlántico en colaboración con el Concello de Gondomar y la Xunta a través de Concertos do Xacobeo, no defraudó y llenó la céntrica Praza da Paradela del municipio del Val Miñor con cientos de personas que pudieron disfrutar de uno de los virtuosos de la guitarra más reconocidos de las últimas décadas en este género. Vargas ofreció, durante más de dos horas, un concierto repleto de sus temas más exitosos mezclados con algunos nuevos ‘hits’ del álbum “Down Under Blues”, publicado el año pasado en formato de libro-disco bajo el título “Historias de la carretera”. También hubo tiempo para el estreno de alguna canción inédita hasta el momento.

La noche de blues en Gondomar comenzó con “Rumble”, uno de sus temas más recientes. La declaración de intenciones fue total la primera vez que tomó el micrófono: “Vamos a tocar blues, rock&roll y buena música para ustedes”, dijo a un público entregado que no dudó en acompañar a la percusión con las palmas cada vez que sonaba un ritmo más ‘cañero’.

Javier Vargas posa con su banda segundos antes de comenzar. | J.V Landín

Como es habitual en este género, Vargas rindió homenaje a algunos de los pioneros del blues en varias ocasiones de la noche. El primero de ellos fue Prince Phillip Mitchell, de quien ‘tomó prestada’ su conocida canción “Falling From Heaven”, que sonó en segundo lugar anoche en Gondomar.

Los fans más acérrimos de Javier Vargas no tuvieron que esperar mucho para disfrutar de sus canciones más conocidas. “Hard Time Blues”, uno de sus primeros grandes éxitos cuando comenzó su carrera con Vargas Blues Band a principios de los años 90.

La energía electrizante que despedía el sábado este virtuoso de la guitarra con más de tres décadas de carrera musical a sus espaldas no se apagó un solo segundo mientras siguieron fluyendo las canciones de su álbum de 2025: “Down Underground”, “Long Way From Home” o “Magic Train” completaban una primera parte del set, junto a “Down Under Blues”, con un gran protagonismo de su repertorio más reciente.

A mitad de concierto Vargas aprovechó la velada organizada por Atlántico para tocar por primera vez en público “Mojo Rising”, su nuevo single con la colaboración de Bobby Alexander que verá la luz el próximo 14 de septiembre. Desde entonces, la noche de blues viró hacia el repertorio más clásico del guitarrista español. En Praza da Paradela se pudieron escuchar auténticos éxitos como “Last Night”, “Whisky, Women & Wine” o “Texas Tango”, así como “Back Alley Blues”, mítico tema incluido en su disco “Madrid-Memphis” y versionado por múltiples artistas en años posteriores.

Cientos de personas, algunas sentadas, otras muchas de pie, abarrotaron la plaza. | J.V Landín

La gran velada musical en Gondomar fue coronada con “Born Under a Bad Sign”, compuesta originalmente por Albert King y producida por Booker T. and the M.G.'s, una de las canciones veneradas en la industria musical por haber definido el sonido del blues moderno. Completó así el cupo de homenajes tras Slade ("Keep on Rocking"), Jimi Hendrix ("Third Stone From The Sun") y ZZ Hill ("Somebody Stepping In").