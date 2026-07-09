El GPS la lleva al carril equivocado y provoca un choque frontal en la A-55, en Puxeiros

La colisión frontal en uno de los accesos de la A-55.

Una confusión con el GPS estuvo detrás de un accidente frontal registrado este jueves en uno de los accesos a la A-55, a la altura del enlace de Puxeiros, en el municipio de Mos.

Según la información disponible, una conductora accedió por error al ramal de la autovía en sentido contrario mientras seguía la ruta marcada por el navegador. Poco después, su vehículo impactó de frente contra un turismo que abandonaba la A-55 por esa misma salida.

El choque se produjo de forma prácticamente inmediata, sin que el conductor del otro vehículo tuviera margen para esquivar el automóvil que circulaba en dirección opuesta.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad, que atendieron a los implicados, regularon la circulación y realizaron las diligencias para esclarecer las circunstancias del siniestro.

La colisión obligó a intervenir en el enlace de Puxeiros y provocó retenciones puntuales en uno de los accesos más transitados de la autovía.

Los riesgos de seguir el GPS sin comprobar la señalización

Los sistemas de navegación son una ayuda para la conducción, pero no sustituyen la señalización vial. Un error de interpretación, una actualización incorrecta de la ruta o una distracción al seguir las instrucciones del navegador pueden llevar al conductor a realizar maniobras peligrosas.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las señales de circulación tienen siempre prioridad sobre las indicaciones del GPS y recomienda reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro si existe cualquier duda sobre el itinerario, en lugar de realizar cambios bruscos de dirección o acceder a una vía en sentido contrario.