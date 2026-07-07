Herida grave una motorista al chocar con una furgoneta en Loñoá

ACCIDENTE DE TRÁFICO EN OURENSE

Una motorista resultó herida grave en una colisión con una furgoneta en Loñoá, a las afueras de Ourense, en una jornada en la que también se registró un incendio sin heridos en una pensión de Cortegada.

Ubicación aproximada del accidente de tráfico en Loñoá
Ubicación aproximada del accidente de tráfico en Loñoá

Un accidente de tráfico se saldó con una persona herida grave a las afueras de Ourense este martes. Alrededor de las 15:30 horas, un particular daba aviso a emergencias de la colisión entre una furgoneta y una moto, dejando la peor parte para la conductora de esta última, que resultó herida de gravedad.

El siniestro tuvo lugar en el kilómetro 3 de la OU-0510 a la altura de Loñoá. Hasta el punto acudió el helicóptero medicalizado, aunque finalmente la mujer fue trasladada en ambulancia. También se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico.

Incendio en una pensión

Minutos después, en Cortegada, un particular alertaba de un incendio urbano en la parte superior de una pensión.

Imagen de la pensión
Imagen de la pensión

Ubicada en la rúa Bouza Brey, no registró daños personales, y fueron notificados Urxencias Sanitarias, el GES de Ribadavia, la Guardia Civil, PC Cortegada y los Bombeiros de O Carballiño.

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