Gráfico | Caen los nacimientos en Galicia frente al aumento registrado en el conjunto de España

En Galicia se registraron 2.035 nacimientos en los dos primeros meses del año, un 2,28% menos que en el mismo periodo de 2025.

Galicia registró 2.035 nacimientos en los dos primeros meses del año, lo que supone una caída del 2,28% respecto al mismo periodo de 2025, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tendencia gallega contrasta con la evolución del conjunto del país, donde los nacimientos aumentaron un 1,5%, hasta alcanzar los 51.910 alumbramientos en el mismo periodo.

En el caso gallego, el mayor número de nacimientos se concentra en madres de entre 35 y 39 años (657), seguido del grupo de 30 a 34 años (609). Las mujeres de 40 años o más sumaron 302 nacimientos hasta febrero.

Más fallecimientos en Galicia

En paralelo, Galicia registró 9.991 fallecimientos hasta comienzos de abril, lo que supone un incremento del 0,5% respecto al año anterior, mientras que en el conjunto de España las defunciones descendieron un 1%, hasta las 130.412.

Los datos reflejan así una evolución demográfica con menos nacimientos y ligera subida de muertes en Galicia, en contraste con la tendencia estatal.