Gráfico | Los nacimientos tocan fondo en Ourense en enero de 2026 en pleno repunte nacional

Los datos de nacimientos del mes de enero en la provincia de Ourense muestran una tendencia descendente que se ha consolidado en el último ejercicio. Al comparar los registros de enero de 2025 con los de enero de 2026, se observa que la cifra ha pasado de 102 a 90 alumbramientos.

Esta variación supone un descenso del 11,8% en un solo año, situando a la provincia en el punto más bajo de la serie histórica iniciada en 2013. Mientras que en años anteriores se habían registrado periodos de estabilización o repuntes técnicos, el dato de 2026 confirma una aceleración en la caída de la natalidad provincial, alejándose de la barrera de los cien nacimientos mensuales. En enero de 2013, la cifra de nacimientos se situaba en 159, lo que respecto al último dato supone una reducción del 43,4%

La evolución de los nacimientos en el mes de enero en la provincia de Ourense | Porcentual

El contexto autonómico: descenso en Galicia

En el conjunto de la comunidad autónoma de Galicia, el comportamiento de la natalidad en el último año también refleja una variación negativa, aunque con una intensidad menor a la registrada en la provincia de Ourense.

Enero 2025: 1.102 nacimientos.

Enero 2026: 1.037 nacimientos.

Variación porcentual: Un descenso del 5,9%.

La comparativa indica que la caída de la natalidad en Ourense durante el último año (-11,8%) duplica en términos proporcionales a la media gallega, consolidando la tendencia a la baja en el noroeste peninsular frente a los niveles de 2025.

La evolución de los nacimientos en el mes de enero en Galicia

Contraste con la tendencia nacional

La diferencia más significativa del periodo actual se encuentra al comparar los datos locales con la estadística nacional. A diferencia de Ourense y Galicia, España registra un cambio de tendencia positivo en la comparativa interanual de enero.

España (Enero 2025): 26.828 nacimientos.

España (Enero 2026): 27.476 nacimientos.

Variación porcentual: Un incremento del 2,4%.

Este repunte de 648 nacimientos a nivel nacional marca una divergencia estadística relevante: mientras que el conjunto del país experimenta un crecimiento respecto a 2025, la provincia de Ourense y el total de Galicia mantienen una trayectoria descendente, alcanzando sus mínimos históricos en el presente ejercicio.

Gráficos

Consulta todos los datos en los siguientes gráficos.