Gráficos | Radiografía de los embalses en Galicia, ¿una solución ante la sequía?

Aprovechamiento del agua

La situación de los embalses varía a lo largo del año en función de las precipitaciones, el deshielo y el consumo, y su seguimiento permite conocer el estado de los pantanos y la disponibilidad de agua en cada momento.

La Región
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Publicado: 20 ago 2026 - 19:34 Actualizado: 20 ago 2026 - 19:36
Gestión del agua de los ríos
Gestión del agua de los ríos | La Región

La reserva hídrica en España se situó en 37.107 hectómetros cúbicos durante la última semana, según los datos aportados por el Ministerio de Transición Ecológica. 

Este gráfico muestra las subidas y bajadas que ha experimentado la reserva hidraúlica cada semana en el último año.  

El siguiente gráfico muestra la evolución del volumen de agua almacenada en los embalses en la última semana de cada año desde 1988 hasta la actualidad, reflejando las oscilaciones y tendencias en las reservas hídricas a lo largo del tiempo.

De esta forma, el agua embalsada en España ha variado en un -2,61% con respecto a la semana anterior, lo que supone en cifras absolutas una variación -996 de  hectómetros cúbicos. 

La capacidad máxima de los embalses en España es actualmente de 56.043 hm3. El siguiente gráfico recoge la trayectoria histórica de las reservas y su relación con la capacidad total disponible, permitiendo observar las fluctuaciones anuales y la distancia entre el agua almacenada y el máximo que pueden albergar.

El nivel más alto que se ha registrado desde 2004, según los datos aportados por el Ministerio se registró en 2013, con 47.469 hm3. 

Así ha sido el incremento o reducción en la última semana por cuencas hidrográficas:

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