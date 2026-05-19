Greenfiber presenta alegaciones contra el archivo del proyecto de Altri en Palas de Rei

Greenfiber, filial de Altri, ha presentado alegaciones ante la Consellería de Economía e Industria contra el procedimiento de archivo de la fábrica proyectada en el municipio lucense de Palas de Rei.

La compañía informó este martes de la decisión mediante un comunicado, coincidiendo con la recta final del plazo de tres meses abierto por la Xunta tras iniciar el proceso de archivo del proyecto.

Altri plantea una planta con autoconsumo energético

Como parte de sus alegaciones, Greenfiber anunció una nueva propuesta para garantizar el suministro energético de la futura planta mediante un sistema de cogeneración, evitando así depender exclusivamente de la red eléctrica exterior.

La iniciativa llega en el momento en que el proyecto industrial afronta la posibilidad de ser archivado definitivamente después de que el Gobierno central rechazase la conexión eléctrica solicitada, cuestionando además su viabilidad medioambiental.

Según explica la empresa, existen “alternativas técnicas viables de conexión eléctrica” y ya se han iniciado los trámites para solicitar una de las opciones disponibles.

Greenfiber sostiene que la fábrica podría alcanzar una importante autosuficiencia energética gracias a un sistema de cogeneración basado en combustión de madera, de manera que la conexión a la red exterior actuaría únicamente como una medida complementaria de seguridad operativa.

La empresa pide continuar la tramitación

La compañía considera que estas alternativas justifican que “la tramitación del proyecto continúe su curso ordinario” mientras se resuelve la planificación de la red de transporte eléctrico prevista para 2030.

En el comunicado, Greenfiber defendió que la planta representa “una oportunidad histórica” para Galicia, tanto por la creación de empleo rural como por el impulso al sector forestal y de la madera y el desarrollo de la bioeconomía y los textiles sostenibles.

La propuesta llega pocos días antes de que expire el plazo concedido por la Xunta para acreditar la disponibilidad de conexión eléctrica suficiente, requisito clave para evitar el archivo definitivo del proyecto.