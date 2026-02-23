Rueda estima que Altri busca alternativas de conexión eléctrica tras la negativa de bloqueo del Gobierno Central

Rueda ratifica en el Consello de la Xunta que Altri decaerá sin "compensaciones" y tendría que volver a empezar si halla otra conexión.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha confirmado este lunes que el expediente de Altri en Palas de Rei (Lugo) decaerá de forma definitiva por la falta de conexión eléctrica necesaria para su autorización ambiental integrada. La compañía, que busca vías alternativas de enganche, tendría que volver a empezar el procedimiento como un nuevo expediente si logra acreditar otra conexión válida. Rueda insistió en que no habrá compensaciones a la empresa y subrayó que desde el inicio el expediente se tramitó cumpliendo todas las garantías legales.

El mandatario gallego también se mostró crítico con la actitud del PSdeG y con la politización de este asunto, recordando que la falta de conexión eléctrica afecta no solo al proyecto de Altri sino a la implantación y expansión de otras industrias en la provincia de Lugo. Respecto a las demandas de la plataforma Ulloa Viva, Rueda dijo no querer entrar en polémicas, asegurando que la Xunta ha seguido toda la normativa ambiental y administrativa.

Rueda resalta la mejora de la red viaria autonómica y la seguridad en carreteras

En el Consello de la Xunta, el presidente también puso en valor la gestión de la red viaria, con 1.150 incidencias resueltas y 233 operaciones de vialidad invernal, garantizando la seguridad en los cerca de 5.500 km de carreteras autonómicas. Entre las actuaciones destacan la limpieza de vías, retirada de nieve, tratamientos antihielo y reparación de taludes y pavimentos.

Asimismo, se aprobó inicialmente el proyecto de interés autonómico para habilitar suelo en la zona del Ofimático en Vigo, donde se construirán 2.000 viviendas protegidas. Esta actuación se enmarca en la Estrategia de Suelo Residencial, que busca facilitar la construcción de 20.000 viviendas protegidas y 5.000 de precio libre en distintos municipios gallegos. La urbanización contará con bloques residenciales, zonas verdes, aparcamientos y equipamientos, con una inversión de 22 millones de euros.