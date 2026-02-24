El Grupo Clave prevé gestionar la incorporación de profesionales extranjeros para cubrir 500 vacantes en Galicia

La consultora gallega especializada en RRHH Grupo Clave prevé gestionar en origen unas 4.000 incorporaciones de profesionales extranjeros en 2026 para cubrir vacantes en España, de las que 500 se corresponden con Galicia (10%). En concreto, los sectores previstos para cubrir puestos en la Comunidad gallega se corresponden con la construcción (carpinteros, albañiles, pintores, jefes de obra), electromecánica general (para maquinaria pesada y vehículos pesados), transporte (chóferes de bus y camión), metal (soldadores, caldereros). Además, se espera que haya demanda en el sector IT e ingeniería.

Grupo Clave tiene origen gallego, fundada en A Coruña en 1991. Nació como una firma especializada en selección y gestión de talento y, desde su base en Galicia, ha evolucionado hacia servicios integrales de RR.HH., incluyendo consultoría, gestión laboral y reclutamiento internacional.

En un comunicado, el grupo subraya que el mercado laboral español afronta un desequilibrio entre la demanda de profesionales y la disponibilidad real de talento y recuerda que en el tercer trimestre de 2025 más de 150.000 vacantes cualificadas permanecieron sin cubrir por falta de candidatos con la formación necesaria, según el Instituto Nacional de Estadística.

En este contexto, ha indicado que apuesta por la captación de talento internacional como una solución global alineada con las necesidades del tejido empresarial. Así, ha señalado que el pasado año gestionó 1.500 incorporaciones de profesionales internacionales al mercado laboral español, permitiendo la continuidad de sectores estratégicos para el país. "El reclutamiento internacional en origen persigue un doble objetivo: ofrecer a las organizaciones un flujo continuo de talento cualificado y estable, y garantizar a los candidatos una llegada segura y adaptada a las exigencias de las empresas", ha explicado el líder de Reclutamiento Internacional de Grupo Clave, Borja Vecino.

En este sentido, ha puesto en valor que la tasa de permanencia de los profesionales contratados se sitúa en el 95% tras el primer año, un indicador clave en un entorno marcado por la elevada rotación y la escasez de perfiles. Vecino insiste en que buscan "incorporar talento cualificado con garantías", con la previsión de triplicar sus resultados y alcanzar 4.000 incorporaciones internacionales en 2026. Para ello, su modelo de trabajo es clave: selección en origen, validación técnica, preparación previa y acompañamiento, lo que reduce fricciones y rotación. "La estabilidad no ocurre por casualidad; se construye con método y con expectativas claras para la empresa y para el profesional", señala el responsable de Reclutamiento Internacional.

Perfiles

En 2025, la actividad de captación internacional de Grupo Clave se centró en perfiles operativos y técnicos vinculados a sectores con mayor déficit de mano de obra, como logística y transporte, construcción y oficios de taller y mantenimiento, así como en perfiles de mayor cualificación académica, como ingenierías, IT y el ámbito sociosanitario.

Según la consultora, el reto no se limita a cubrir vacantes, sino a hacerlo de forma estable y con adaptación al puesto. Por este motivo, identifica como especialmente complejos los procesos de selección en perfiles que requieren homologación, como médicos y enfermeros, debido a los tiempos administrativos y al cumplimiento de requisitos.

Los profesionales incorporados se sitúan en una franja de edad de 25 a 55 años y proceden mayoritariamente de Perú, Chile, Argentina, Colombia y México, países donde Grupo Clave mantiene estructura propia para activar procesos de selección en origen.

De cara a 2026, la compañía prevé ampliar su radio de acción más allá de Latinoamérica, incorporando nuevos mercados como Marruecos, Mozambique, Angola, Italia y Portugal. Con esta expansión, Grupo Clave busca reforzar su capacidad de respuesta ante una demanda creciente, que sigue concentrándose en sectores tradicionales, pero que empieza a crecer también en perfiles IT.