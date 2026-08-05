A Guarda prohíbe el baño en la playa de Armona y O Muíño por contaminación microbiológica

El Ayuntamiento de A Guarda ha informado de la prohibición temporal del baño en la playa de la Armona y O Muíño tras recibir una comunicación de la Consellería de Sanidade en la que se indica que la última muestra de agua recogida en estos arenales presenta una contaminación microbiológica "que supera los límites establecidos para autorizar el baño".

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar la seguridad y la salud de las personas usuarias, el ente municipal ha procedido a la prohibición del baño en estas playas, medida que ya está en vigor desde este miércoles, y hasta nuevo aviso.

La restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados del contraanálisis y se confirme que la calidad del agua se vuelve a situar dentro de los parámetros permitidos por la normativa vigente, permitiendo así el baño en condiciones de seguridad.

Con todo, el Ayuntamiento de A Guarda informará de la evolución de esta situación y comunicará el levantamiento de la prohibición tan pronto como la Consellería de Sanidade confirme que la calidad del agua es apta para el baño.