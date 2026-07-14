Rescatan con vida a una mujer que flotaba en la desembocadura del río Miño, en A Guarda

Los miembros del Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de A Guarda rescataron con vida a una mujer que fue localizada flotando en la desembocadura del río Miño, en el municipio pontevedrés de A Guarda, durante la pasada madrugada.

Según informó el CIAE 112 Galicia, fue un pescador quien alertó a los servicios de emergencia tras avistar a una persona flotando en una zona de escasa profundidad. Mientras esperaba la llegada de los equipos de rescate, permaneció vigilando el punto donde se encontraba para no perderla de vista.

Tras recibir el aviso, el 112 movilizó al GES de A Guarda, a la Guardia Civil, a efectivos de la Comandancia Naval del Miño y a la Policía portuguesa, con el objetivo de recuperar e identificar a la persona.

Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron que se trataba de una mujer que aún presentaba signos vitales. Los miembros del GES lograron sacarla del agua y, posteriormente, fue atendida por un equipo del 061, que la evacuó al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para recibir asistencia sanitaria.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias en las que terminó en el agua.