Hallada sin vida la mujer desaparecida en Porto do Son el pasado viernes

Una ambulancia en la entrada del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña.

La mujer de 89 años desaparecida, el pasado viernes, en Porto do Son fue encontrada sin vida este sábado.

El cuerpo se encontraba a menos de 100 metros de su vivienda por unos vecinos de Portosín que colaboraban en la búsqueda tras reactivarse el operativo esta mañana.

De acuerdo con información del 112 Galicia el cuerpo se encontró sin vida en un riachuelo. Fue el pasado viernes, 1 de mayo, cuando los familiares de la mujer habían avisado de la desaparición de la fallecida en la parroquia de Portosín.

En las labores de búsqueda participaron elementos de la Guardia Civil, GES de Noia y vecinos. Además, este sábado se sumó la Unidade Operativa de Drones de Axega.