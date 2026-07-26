Hallan el cadáver de al viguesa María Pereira un mes después de su desaparición en Redondela

María Pereira, la mujer desaparecida hace un mes en Redondela (Pontevedra), ha sido hallada muerta este domingo en una zona de vegetación próxima al rego da Preira, donde en las últimas semanas se concentraban las labores de búsqueda.

Los restos fueron localizados en la parroquia de San Esteban de Negros, un punto próximo a donde se habían intensificado los rastreos durante las últimas semanas.

El hallazgo se produjo sobre las 13.35 horas, cuando un particular encontró el cuerpo y dio aviso al 112 Galicia. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, que acordonaron la zona.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.