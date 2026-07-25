SÍNTOMAS DE AHOGAMIENTO
Muere una persona tras ser rescatada del agua en la playa de Vilaxoán, en Vilagarcía de Arousa
SÍNTOMAS DE AHOGAMIENTO
Una persona ha muerto este sábado después de ser rescatada del agua en la playa de Vilaxoán, situada en la parroquia de Sobrán, en el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.
El 112 Galicia recibió el aviso a las 20.40 horas a través de la llamada de un particular, que alertó de que varias personas acababan de sacar del agua a un hombre que presentaba síntomas de ahogamiento.
De inmediato, la central de emergencias movilizó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que desplazó hasta el lugar el helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela. También fueron alertados la Policía Local y el Servizo Municipal de Emerxencias de Vilagarcía de Arousa.
Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia para reanimar a la víctima, finalmente no fue posible salvar su vida.
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