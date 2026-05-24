Heridas cuatro personas tras batir su coche contra varios vehículos estacionados en Vigo

La calle de Vigo en la que se tuvo lugar el accidente de tráfico.

Cuatro personas han resultado heridas en Vigo después de que su vehículo chocara contra varios coches estacionados. Tras estas colisiones, todos necesitaron asistencia médica.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, el suceso se produjo pasadas las 3,00 de la madrugada, en la, en Vigo. El alertante indicó al 112 que el turismo se salió de la vía y chocó contra otros que se encontraban estacionados.

Como consecuencia del impacto, los cuatro ocupantes del turismo resultaron heridos y recibieron asistencia por parte del equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que se desplazó al lugar de los hechos. Con todo, todos los implicados salieron por su propio pie del vehículo, por lo que se descartó cualquier tipo de rescate.

Además del propio equipo médico, desde el 112 se solicitó la intervención de los agentes de la Policía Local, que ya tenían una patrulla en camino.