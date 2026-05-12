Un herido al ser atropellado por su propio coche en Xinzo de Limia

Una salida de vía provocó en la tarde de este martes un llamativo incidente en la carretera de Morgade, en Xinzo de Limia. Un conductor sufrió un accidente a la altura del número 103 de dicha vía, resultando ileso en un principio.

Fue al salir del vehículo cuando tuvo lugar un desafortunado percance. Como el freno de mano no estaba puesto, el coche se desplazó hacia atrás y golpeó al conductor con una de las puertas delanteras, que se encontraba abierta. El vehículo terminó chocando contra la fachada de un almacén. A pesar de lo desafortunado del suceso, el hombre no presentó heridas de gravedad.

Hasta el lugar se desplazaron la Policía Local, la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de Xinzo de Limia, Protección Civil y Urxencias Sanitarias.