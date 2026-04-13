Herido un menor tras caerle encima una ventana de un cuarto piso en Ferrol

Un joven de 14 años ha resultado herido este lunes tras ser alcanzado por una ventana que cayó desde un cuarto piso en Ferrol, según han informado fuentes policiales. Los hechos ocurrieron pasadas las 10,00 horas en la intersección de las calles Pontevedra y Alcalde Usero, cuando la sala del 092 comisionó a la Policía Local para que se desplazara al lugar.

Una vez allí, los agentes localizaron al menor, con domicilio en Ferrol, que presentaba dolor en la zona lumbar y en el cuello. El servicio de emergencias 061 movilizó una ambulancia, cuyos efectivos asistieron al joven en el propio lugar.

Posteriormente, fue trasladado al Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) para una exploración más detallada, aunque las heridas no revestían gravedad. En el lugar también se encontraba la madre del menor, que fue identificada por los agentes.

La investigación permitió localizar a la mujer que reside en la vivienda del cuarto piso desde el que se desprendió la ventana. Según su testimonio, el accidente se produjo cuando intentaba cerrarla y se le resbaló de las manos, cayendo a la vía pública.

La inquilina facilitó los datos del propietario, quien confirmó que la vivienda cuenta con un seguro de responsabilidad civil, que podría cubrir los daños ocasionados.