Herido un operario tras sufrir una caída en una obra de Folgoso do Courel

Un operario ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída en una obra en Folgoso do Courel. Según la información del CIAE 112-Galicia, el suceso tuvo lugar poco después de las 14,30 horas en el lugar de Eiriz. Un particular alertó de que un trabajador había sufrido una caída en una obra.

Según la información facilitada, se encontraba trabajando en un piso cuando cedieron las tablas de madera del suelo, cayendo al nivel inferior.

En el operativo participaron efectivos de la Guardia Civil y personal sanitario del 061-Galicia, que evacuaron al herido al Hospital de Monforte.

Herido en Santiago

Otro operario ha resultado herido este viernes mientras trabajaba en una obra ubicada en la Avenida Romero Donallo de Santiago.

El aviso se produjo minutos antes de las 15,00 horas, cuando el 112 tuvo constancia de que el podía estar atrapado debajo de una máquina. Hasta allí se desplazaron efectivos del 061, de los Bomberos de Santiago y agentes de la Policía Nacional y Local. El operario, con un golpe en la cabeza, fue trasladado en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago.