Varios heridos en un accidente en cadena con más de una decena de vehículos en la AP-9 a su paso por Oroso

Un accidente con entre 12 y 14 vehículos en la AP-9, en Oroso (A Coruña), dejó varios heridos y provocó el corte de la autopista y desvíos por la N-550 este martes por la mañana.

Publicado: 27 ene 2026 - 10:31 Actualizado: 27 ene 2026 - 11:02
Retenciones tras el accidente

Varias personas resultaron heridas este martes por la mañana en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la autopista AP-9, a la altura de Oroso (A Coruña), antes del peaje de Sigüeiro y en dirección Santiago. En el siniestro, registrado sobre las 9:10 horas, se vieron implicados más de una decena de vehículos.

Según informó El Progreso, entre los heridos se encuentran los diputados del PP Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez Martínez, que se dirigía al Parlamento de Galicia para asistir al pleno. Ante la magnitud del accidente, la autopista fue cortada al tráfico y la circulación se desvió por la salida de Ordes hacia la N-550.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los servicios de emergencias de Galicia para atender a los heridos y regular la circulación.

