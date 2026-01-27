Varios heridos en un accidente en cadena con más de una decena de vehículos en la AP-9 a su paso por Oroso

Varias personas resultaron heridas este martes por la mañana en un accidente de tráfico múltiple ocurrido en la autopista AP-9, a la altura de Oroso (A Coruña), antes del peaje de Sigüeiro y en dirección Santiago. En el siniestro, registrado sobre las 9:10 horas, se vieron implicados más de una decena de vehículos.

Según informó El Progreso, entre los heridos se encuentran los diputados del PP Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez Martínez, que se dirigía al Parlamento de Galicia para asistir al pleno. Ante la magnitud del accidente, la autopista fue cortada al tráfico y la circulación se desvió por la salida de Ordes hacia la N-550.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de los servicios de emergencias de Galicia para atender a los heridos y regular la circulación.