Un hombre se atrinchera en su vivienda de Coruña tras disparar en la calle

La Policía Nacional se encuentra en la vivienda con un negociador con el objetivo de que el hombre se entregue.

Calle Vila de Cee, Coruña.
Calle Vila de Cee, Coruña. | Google Maps

Un hombre se atrincheró en su vivienda de Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, tras realizar unos disparos en la calle del mismo barrio.

La Policía Nacional se encuentra negociando con él para que se rinda y se entregue. Fuentes locales apuntan a una posible disputa con un vecino sea la causa de los disparos.

Noticia en ampliación

