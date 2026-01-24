Un hombre se atrinchera en su vivienda de Coruña tras disparar en la calle

Un hombre se atrincheró en su vivienda de Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, tras realizar unos disparos en la calle del mismo barrio.

La Policía Nacional se encuentra negociando con él para que se rinda y se entregue. Fuentes locales apuntan a una posible disputa con un vecino sea la causa de los disparos.

Noticia en ampliación