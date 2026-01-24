Un hombre se atrinchera en su vivienda de Coruña tras disparar en la calle
DISPAROS
La Policía Nacional se encuentra en la vivienda con un negociador con el objetivo de que el hombre se entregue.
Un hombre se atrincheró en su vivienda de Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, tras realizar unos disparos en la calle del mismo barrio.
La Policía Nacional se encuentra negociando con él para que se rinda y se entregue. Fuentes locales apuntan a una posible disputa con un vecino sea la causa de los disparos.
Noticia en ampliación
Contenido patrocinado
También te puede interesar
Lo último
LA CENTRAL ELÉCTRICA DE EUROPA
❌✅ Encuesta | ¿Qué opinas de la idea de Elon Musk para instalar paneles solares masivamente en la España vaciada?