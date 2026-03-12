Varios heridos y destrozos en Vigo tras una pelea entre ultras del Celta y del Lyon

Momentos de tensión durante la pelea entre ultras del Celta y del Lyon frente al 20th Century Rock en Vigo.

La histórica jornada de octavos de final de la Europa League en Vigo comienza ensombrecida por un grave incidente entre aficionados radicales. A última hora de la noche de este miércoles, alrededor de 50 ultras locales del Celta, encapuchados y armados con palos y tubos, atacaron a un grupo de unos 30 seguidores del Olympique de Lyon que se encontraban en el conocido local de copas, 20th Century Rock, en la calle Areal.

Según fuentes policiales y testigos, los seguidores franceses lograron entrar al interior del local y cerrar las puertas, pero la batalla continuó con lanzamiento de objetos, rotura de cristales y bengalas, provocando importantes destrozos en el establecimiento. La trifulca dejó al menos tres heridos, dos de ellos hospitalizados, mientras que el local quedó con daños considerables en su entrada y mobiliario.

La rápida intervención de patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local, junto con ambulancias, permitió controlar la situación y evitar que el enfrentamiento se extendiera a otras zonas de la ciudad. La policía ha abierto diligencias para investigar los hechos y ha identificado a varios jóvenes, aunque todavía no se han registrado detenciones.

Este no es un hecho aislado: en octubre pasado se produjo un incidente similar entre ultras del Celta y seguidores del Niza, que también terminó con detenciones. Las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad de cara al partido de hoy para prevenir nuevos enfrentamientos entre radicales de ambos equipos.