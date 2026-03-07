Madonna responde al Celta y dice que guarda la camiseta: "¡Llevo a vuestro equipo en espíritu!"

Madonna ha respondido, 72 horas después, a la llamada del Real Club Celta de Vigo en su búsqueda de la camiseta que la cantante lució en el concierto de Balaídos en 1990 y ha confirmado que es ella quien todavía la conserva.

“¡Esta camiseta está guardada en mi colección! ¡Llevo y represento a vuestro equipo en espíritu!”, ha publicado esta tarde la cantante en su perfil de X. Con este mensaje, ha cumplido el objetivo de la carta que su presidenta, Marián Mouriño, dirigió a la artista el pasado miércoles y con la que le preguntaba: "¿La tienes tú?".

La cantante ha recogido la llamada del equipo después de que, en la pasada noche, el grupo SonDeSeu interpretase el clásico ‘Like a Prayer’ en la previa al partido contra el Real Madrid, una actuación que ella misma ha incluido en su publicación. El equipo ya ha reaccionado a su respuesta y ha dicho: "Te queremos, Madonna. Gracias por responder y por mantener viva una pieza de la historia del Celta".

Carta de Marián Mouriño a Madonna

En su viral carta, Mouriño le pedía “ayuda” para encontrar la prenda y le explicaba que el recuerdo de la noche del 29 de julio “sigue muy vivo” entre la afición: "Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego".

La presidenta aseguraba que la imagen de Madonna con la elástica celeste “comenzó a brillar de otro modo con el paso de los años”, porque ahora se entiende mejor lo que la cantante defendía entonces, lo que para Mouriño consiste en "cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer". "En el club que presido, nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo", reflexionaba.