Dos heridos graves al chocar una moto contra un coche en O Rosal

Heridos graves los dos ocupantes de una moto al chocar contra un coche en O Rosal.

Los dos ocupantes de una moto resultaron heridos graves en una colisión contra un coche que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo en el municipio de O Rosal.

El siniestro se produjo a las 19,24 horas del 1 de noviembre, en la carretera PO-552 (Vigo-Tui), a la altura del punto kilométrico 39, en sentido creciente, según informa la Guardia Civil.

Los dos heridos, una mujer de 44 años (NCB) y un hombre de 35 años (AFR), fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, informa el 061.

El conductor del turismo resultó ileso. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y personal sanitario del PAC de A Guarda.