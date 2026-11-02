Dos heridos graves al chocar una moto contra un coche en O Rosal
TRASLADADOS
Dos personas resultan heridas graves tras colisionar la moto en la que viajaban contra un coche en la carretera PO-552 a la altura de O Rosal, siendo evacuadas al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Los dos ocupantes de una moto resultaron heridos graves en una colisión contra un coche que tuvo lugar en la tarde del pasado domingo en el municipio de O Rosal.
El siniestro se produjo a las 19,24 horas del 1 de noviembre, en la carretera PO-552 (Vigo-Tui), a la altura del punto kilométrico 39, en sentido creciente, según informa la Guardia Civil.
Los dos heridos, una mujer de 44 años (NCB) y un hombre de 35 años (AFR), fueron trasladados al hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, informa el 061.
El conductor del turismo resultó ileso. Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias y personal sanitario del PAC de A Guarda.
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