Un herido al salirse de la vía en la OU-533 a su paso por Viana do Bolo

Una persona resultó herida en la mañana de este lunes, 2 de noviembre, tras salirse con su vehículo de la vía en el punto kilométrico 27 de la OU-533 a su paso por el concello de Viana do Bolo. El accidente ocurrió alrededor de las 08:07 horas de la mañana.

Relacionado Detenidos dos hombres en Viana do Bolo con casi 200 gramos de cocaína y otras drogas

El herido informaba de que necesitaba asistencia sanitaria. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el GES de A Veiga.