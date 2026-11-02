Un herido al salirse de la vía en la OU-533 a su paso por Viana do Bolo

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Una persona resulta herida tras una salida de vía con su coche en la carretera OU-533 a la altura de Viana do Bolo, requiriendo asistencia sanitaria del 061 y la intervención del GES de A Veiga

Punto kilométrico en el que ocurrió el accidente.
Punto kilométrico en el que ocurrió el accidente.

Una persona resultó herida en la mañana de este lunes, 2 de noviembre, tras salirse con su vehículo de la vía en el punto kilométrico 27 de la OU-533 a su paso por el concello de Viana do Bolo. El accidente ocurrió alrededor de las 08:07 horas de la mañana.

El herido informaba de que necesitaba asistencia sanitaria. Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y el GES de A Veiga.

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