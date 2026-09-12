VARIOS METROS POR EL AIRE
Dos heridos tras volar su coche varios metros y acabar sobre el tejado de un alpendre en Arteixo
VARIOS METROS POR EL AIRE
Dos personas han resultado heridas este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaban y terminar sobre el tejado del alpendre de una vivienda en el kilómetro 4 de la carretera DP-0513, en el municipio coruñés de Arteixo.
En concreto, el 112 Galicia ha detallado que el vehículo se salió de la calzada y atravesó una zona de fincas antes de recorrer varios metros por el aire y colisionar contra el tejado. Fue un particular quien contactó con la central de emergencias para alertar del accidente.
En la intervención han participado efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Carballo, el Servicio Municipal de Protección Civil de Arteixo, voluntarios de Protección Civil de A Laracha y personal del servicio de mantenimiento de la carretera.
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