Hijos de Rivera impulsa el Xacobeo 2027 en su compromiso con la cultura y el desarrollo social y económico de Galicia

El presidente ejecutivo de la Corporación, Ignacio Rivera, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, han compartido públicamente la implicación de la compañía con el éxito del Xacobeo 2027.

En la mañana de este martes ha tenido lugar en la sede central de Corporación Hijos de Rivera, en A Coruña, la firma del acuerdo de colaboración que ratifica el apoyo de la compañía familiar gallega a la celebración del Xacobeo 2027. En esta ocasión, la aportación para la promoción y divulgación de este acontecimiento excepcional asciende a 12 millones de euros, más del doble de lo destinado durante el último Año Santo 2021.

El presidente ejecutivo de la Corporación, Ignacio Rivera, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, han escenificado públicamente la implicación de la compañía con el éxito de un evento de especial trascendencia para el desarrollo social, cultural y económico de Galicia, que en esta edición busca además reforzar su dimensión internacional.

Ignacio Rivera y Alfonso Rueda ratifican públicamente el acuerdo de colaboración por valor de 12 millones de euros. | Hijos de Rivera

De este modo, Corporación Hijos de Rivera vuelve a poner de manifiesto su compromiso con Galicia y con sus orígenes, apoyando un hito que convierte a la comunidad en un foco de atracción artística, cultural y turística de primer nivel y que reivindica el papel histórico, patrimonial e internacional del Camino de Santiago. La compañía impulsará además la visibilidad del Xacobeo 2027 incorporando el logotipo del evento en los productos y comunicaciones de sus marcas.

Ignacio Rivera ha señalado que este acuerdo supone "un paso importante en un camino que recorreremos junto a la Xunta de Galicia" para hacer del Xacobeo 2027 "un proyecto compartido que proyecte Galicia al mundo y refuerce su posición como referente cultural, turístico, económico y social".

Asimismo, ha destacado que "el éxito del Xacobeo no se medirá únicamente por el número de peregrinos", sino por la capacidad de generar un impacto positivo y duradero en toda Galicia, creando oportunidades que perduren más allá de 2027 y contribuyan a reforzar el orgullo de pertenencia y el atractivo de la comunidad como destino.

Por su parte, Alfonso Rueda reivindicó el modelo de colaboración público-privada como motor imprescindible para multiplicar el impacto cultural y social del próximo Año Santo. El presidente gallego destacó además que Hijos de Rivera es la primera empresa con la que la Xunta formaliza un acuerdo de colaboración para el Xacobeo 2027, y agradeció el papel de la firma como embajadora de la marca Galicia Calidade.

La trascendencia del Xacobeo queda reflejada en los datos de su última edición: durante 2021-2022 se desarrollaron más de 7.000 actividades culturales y artísticas en 312 escenarios repartidos por toda Galicia, entre conciertos, eventos deportivos, exposiciones, representaciones teatrales, festejos tradicionales, ferias turísticas y acciones de promoción internacional.

En cuanto a la afluencia de peregrinos, 530.987 personas recogieron la Compostela en 2025, mientras que en el primer semestre de 2026 ya lo han hecho más de 268.000, un 5 % más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el 69 % de los peregrinos que llegaron a Santiago en los seis primeros meses del año eran extranjeros, procedentes de más de 170 países, con Estados Unidos, Italia y Portugal como principales lugares de origen.

Estos datos reflejan el creciente interés por el Camino de Santiago, que mantiene una evolución al alza y aspira a alcanzar cifras récord durante el Xacobeo 2027.