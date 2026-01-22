ATACÓ A UN AGENTE DE LA POLICÍA
Vídeo | Detenido un pederasta en A Coruña incluido entre los más buscados de España
La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, un pederasta incluido en la lista de “los más buscados” de España. El arresto ocurrió en la aldea de Meicende, perteneciente al municipio coruñés de Arteixo. En el operativo, el prófugo al intentar escapar atacó con un cuchillo a un agente de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional, aunque este no resultó herido.
El arrestado es un delincuente sexual de 46 años, natural de esta ciudad gallega y se encontraba prófugo de la Justicia. Vázquez Patiño era buscado por agresión y abusos a una menor de diez años.
Fuentes policiales explicaron que este delincuente sexual estaba considerado como "altamente peligroso".
Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la “lista de los diez más buscados” por la Policía que han sido arrestados.
