ÚLTIMA HORA
Niños sin cole ante la borrasca Ingrid

Vídeo | Detenido un pederasta en A Coruña incluido entre los más buscados de España

ATACÓ A UN AGENTE DE LA POLICÍA

El pederasta detenido en A Coruña estaba en la lista de los más buscados de España. Estaba siendo buscado por agresión y abusos a una menor de diez años

Daniel Vázquez Patiño estaba en la lista de los más buscados por la policía.
Daniel Vázquez Patiño estaba en la lista de los más buscados por la policía. | Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en A Coruña a Daniel Vázquez Patiño, un pederasta incluido en la lista de “los más buscados” de España. El arresto ocurrió en la aldea de Meicende, perteneciente al municipio coruñés de Arteixo. En el operativo, el prófugo al intentar escapar atacó con un cuchillo a un agente de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) de la Policía Nacional, aunque este no resultó herido.

El arrestado es un delincuente sexual de 46 años, natural de esta ciudad gallega y se encontraba prófugo de la Justicia. Vázquez Patiño era buscado por agresión y abusos a una menor de diez años.

Fuentes policiales explicaron que este delincuente sexual estaba considerado como "altamente peligroso".

Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la “lista de los diez más buscados” por la Policía que han sido arrestados.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats