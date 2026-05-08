Un hombre subido a la catenaria provoca retrasos de hasta cuatro horas en trenes Vigo-A Coruña

Tres trenes quedaron parados en la noche del jueves en Vilagarcía de Arousa debido a la presencia de una persona en la catenaria lo que obligó a interrumpir el tráfico ferroviario por motivos de seguridad.

El aviso se produjo minutos antes de las 23:00 horas, cuando el Centro de Seguridad de Adif informó al 112 Galicia de la situación. Como medida preventiva, se cortó el suministro eléctrico en la zona, lo que provocó la detención de los convoyes.

Pasajeros retenidos y transbordo nocturno

En los trenes viajaban decenas de pasajeros. Algunos permanecieron en el interior, mientras que otros pudieron salir hacia una estación cercana durante la incidencia. No se registraron emergencias sanitarias de gravedad, aunque un menor con síntomas de fatiga fue atendido de madrugada por 061 Galicia tras una llamada al 112.

Una vez resuelta la situación, se organizó el transbordo de los viajeros afectados, que finalizó en torno a las tres de la madrugada.

La actuación conjunta de agentes de la Policía Nacional y psicólogos del GIPCE permitió que la persona abandonase la zona de riesgo y recibiese asistencia médica. En el operativo también colaboraron la Policía Local y el servicio municipal de emergencias de la localidad.