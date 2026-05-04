Renfe penaliza la conexión de trenes de Ourense con Vigo en favor de Santiago

La inminente reorganización de los horarios de alta velocidad a partir del próximo 20 de mayo prometía exprimir al máximo la infraestructura ferroviaria gallega. Sin embargo, para la conectividad interna entre Ourense y Vigo, la nueva planificación de Renfe supone un incomprensible paso atrás. Lejos de recortar el reloj, el análisis de los horarios oficiales revela que la flamante reestructuración aleja a la ciudad olívica de Ourense.

El nuevo diseño comercial obliga a un ineficiente rodeo en esa frecuencia matutina, subiendo hasta la estación de Santiago de Compostela antes de enfilar hacia la Meseta. Todo este cambio se ha diseñado para conectar antes Vigo con la capital gallega, pero el peaje de ese desvío lo acaban pagando Ourense y Zamora. De hecho, para intentar disimular los minutos que el tren pierde en su paso por Compostela y no disparar el tiempo final del viaje hasta Madrid, Renfe ha optado por aplicar una cirugía drástica: laminar la parada histórica de Zamora en su primer tren de la mañana.

Este peaje geográfico penaliza directamente los tiempos de viaje en el sur de Galicia. Hasta el 19 de mayo, el primer tren madrugador unía Vigo y Ourense en 1 hora y 23 minutos. A partir del 20 de mayo, con el nuevo cuadro horario, el AVE 4464 tardará 1 hora y 35 minutos. El despropósito se repite por la tarde: el actual tren rápido vespertino conecta Ourense con Vigo en 1 hora y 30 minutos, pero con la nueva malla comercial pasará a durar 1 hora y 41 minutos. Se pierden 12 minutos para maquillar un trazado que vuelve a priorizar a la capital gallega a costa del sur de la comunidad.

Llueve sobre mojado

Este empeoramiento no es un caso aislado, sino que llueve sobre mojado tras la reorganización de servicios convencionales aplicada por Renfe hace unas semanas. Aquel movimiento ya dio la puntilla a la relación entre Ourense y Vigo, mostrando una flagrante discriminación de frecuencias y tarifas frente al trato que recibe Santiago.

Hace 15 años, la ciudad olívica era la mejor comunicada por tren con Ourense, con nueve frecuencias diarias por sentido. Hoy es la peor. Incluso Lugo, que a principios de este siglo no tenía trenes directos y exigía hacer transbordo en Monforte, está ahora más cerca y cuenta con más frecuencias y más baratas que Vigo. Concretamente, la capital lucense dispone de cuatro trenes diarios por sentido, con duraciones inferiores a las dos horas y tarifas entre 9 y 9,40 euros.

Si las obras que Adif ha comenzado entre Redondela y Guillarei ya habían empeorado la situación en el Miño elevando el viaje a más de 2 horas y 20 minutos, Renfe le ha dado la estocada final con el cambio del Alvia a Barcelona. Al sacar este servicio de la línea del Miño y obligarlo a circular por el eje atlántico y Santiago, el viaje es ahora más largo y el billete entre Vigo y Ourense se ha encarecido un 50%, pasando de 10,30 a 15,50 euros.

Pero la discriminación no acaba en los trazados. El pasado sábado, la web de Renfe ya no vendía billetes de media distancia en ese tren para el martes 5 de mayo. El cupo de asientos con esa tarifa estaba oficialmente completo y el viajero que quisiera ir a Ourense desde Vigo ese día tenía que pagar 25,85 euros. Sin embargo, en el mismo tren y el mismo día, se ofrecían a la misma hora billetes entre Santiago y Ourense por 7,30 euros. A pesar de que ese tren obedece a una obligación de servicio público entre Vigo y Ourense (y no entre Santiago y Ourense), la operadora reserva billetes para el tramo desde la estación compostelana, privando de plazas a los viajeros desde Vigo.

El agravio tarifario

Entre Ourense y Vigo hay 130 kilómetros por la línea del Miño. Es la misma distancia exacta que hay entre Ourense y Santiago por la vía convencional. Sin embargo, el billete a Santiago cuesta 8,30 euros (tarifa Regional) mientras que a Vigo asciende a 10,30 euros (tarifa Regional Exprés). Cualquiera pensaría que la etiqueta “exprés” justifica la diferencia de precio por un menor tiempo de viaje, menos paradas o más confort. Pero ocurre todo lo contrario. El tren a Santiago tarda 101 minutos y el Ourense-Vigo de la tarde se va hasta los 154 minutos. Tampoco el confort sirve de excusa para calificar de exprés un servicio que es atendido por unidades de la serie 440, trenes que empezaron a circular cuando el Sáhara era todavía una provincia española.

La solución para paliar este castigo, sin necesidad de recurrir a un mayor número de trenes, sería aplicar las mismas condiciones a Vigo que las que Renfe ya oferta a Lugo, Santiago y A Coruña: comercializar plazas de los AVE y AVLO procedentes de Madrid a precios de media distancia. Es lo que en el contrato de obligación de servicio público se denomina trenes sinergiados. El itinerario Ourense-Santiago-A Coruña tiene cuatro. Entre Ourense y Vigo no hay ni un solo tren que ofrezca esta ventaja, blindando así un trato desigual hacia el sur de Galicia.

Un agravio fraguado a medias por los últimos gobiernos del PP y del PSOE

Los agravios de Renfe hacia la Galicia sur tienen origen político, pues es una operadora pública dependiente del Ministerio de Transportes. El primer hachazo llegó con Ana Pastor al frente de Fomento. Desde entonces, la tijera no ha dejado de suprimir conexiones entre Ourense y Vigo, mientras mejoraban servicios hacia Lugo, Santiago y A Coruña. Y aunque existen comunidades como Castilla y León que subvencionan rutas para evitar la pérdida de trenes, Galicia no figura hoy entre ellas. El silencio de PSOE y PP resulta tan cómplice como la pasividad de los alcaldes de Vigo y Ourense. Hace años, Abel Caballero se oponía a que los trenes de Vigo a Madrid tuvieran que parar en Santiago. Ahora asume ese desvío y el del Alvia a Barcelona. El otro regidor “no sabe/no contesta”.