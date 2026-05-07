La huelga del metal paraliza una gran parte de la industria

Más de 2.000 trabajadores se manifestaron por las calles de Vigo, en el primer día de huelga convocada por CCOO, CIG y UGT en este sector, en protesta por el bloqueo en la negociación del convenio provincial del Metal, que afecta a unos 30.000 trabajadores de astilleros, auxiliares de naval y automoción, fontanería, electricidad y otras actividades.

Al grito de “¡Convenio del Metal, Solución!”, los manifestantes, entre los que se encontraba el secretario xeral de la CIG, Paulo Carril, y varios diputados del BNG, partieron de la zona de Beiramar, donde se encuentran los principales astilleros de la ciudad, rodeados de un amplio despliegue de unidades policiales antidisturbios. En la zona de Plaza de América se unieron a la marcha otro grupo de trabajadores y piquetes y, en el cruce de Gran Vía con Venezuela, se sumaron a la movilización manifestantes del Comercio del Metal.

Las patronales del sector del metal de la provincia de Pontevedra (Asime, Atra e Instalectra) situaron el seguimiento de la huelga en un 55%, lamentando la actuación de piquetes, “que han impedido que algunas empresas pudiesen desarrollar su actividad, bloqueando el acceso a trabajadores que deseaban ejercer su derecho”.