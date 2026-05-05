Más de 3.300 pacientes ourensanos afectados por el tercer periodo de la huelga médica

La incidencia del tercer periodo semanal de la huelga médica contra el estatuto marco del Gobierno central se dejó sentir con intensidad en el área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, donde las jornadas de huelga entre el lunes 27 y el jueves 30 de abril provocaron la suspensión de 3.311 actos asistenciales según datos de la consellería de Sanidade. En concreto, se anularon 115 cirugías, 2.248 consultas hospitalarias, 660 consultas de atención primaria y 288 pruebas diagnósticas, excluidas las de laboratorio, cifras similares a las de otras convocatorias.

En el conjunto de Galicia, la jornada del jueves 30 de abril elevó el impacto del paro hasta los 8.964 actos médicos suspendidos en un solo día. De ellos, 175 correspondieron a intervenciones quirúrgicas, 6.086 a consultas hospitalarias, 2.040 a atención primaria y 663 a pruebas.

El balance semanal, de lunes a jueves, alcanzó los 32.735 actos suspendidos, mientras que desde el inicio de las movilizaciones en diciembre la cifra asciende a 209.501 en toda la comunidad.