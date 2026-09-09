Intenta huir de un robo saltando desde un balcón, se rompe varios huesos y acaba detenido en Salceda

Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil de Pontevedra como presunto autor de un robo con fuerza en grado de tentativa en una vivienda de Salceda de Caselas. El sospechoso trató de escapar saltando desde un balcón, sufrió varias fracturas y tuvo que ser trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:20 horas del pasado domingo. Una patrulla acudió al lugar después de recibir un aviso por una persona que se había precipitado desde el balcón de una vivienda. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre mayor de edad tendido en la acera y sin poder moverse.

El propietario explicó a los agentes que, al regresar esa noche a su domicilio, encontró roto el bombín de la puerta trasera. Una vez dentro, escuchó ruido y comprobó que había al menos dos personas en la vivienda.

Uno escapó y el otro saltó desde el primer piso

Según el relato trasladado a la Guardia Civil, uno de los sospechosos consiguió escapar por la parte trasera, mientras que el otro saltó desde el balcón del primer piso hasta la carretera. Como consecuencia de la caída, el hombre sufrió varias fracturas y fue evacuado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde ingresó en calidad de detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en vivienda en grado de tentativa.

Los agentes comprobaron posteriormente que el detenido reside en Murcia, cuenta con antecedentes policiales y tenía además una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación.

Debido a sus lesiones, que únicamente le permiten desplazarse en camilla, este martes fue trasladado en ambulancia y bajo escolta de la Guardia Civil hasta el Juzgado de Guardia de O Porriño.

Tras pasar a disposición judicial, el hombre quedó en libertad y regresó en ambulancia al hospital, a la espera de comparecer nuevamente ante el juzgado cuando sea requerido.