La influencer Rocío Osorno, "en shock" tras el robo en su casa con ella y sus hijos dentro: "Da que pensar"

Rocío Osorno vivió en la madrugada de este sábado 5 de septiembre uno de los mayores sustos de su vida cuando dos ladrones irrumpían en su casa de Sevilla mientras la influencer, su exmarido Coco Robatto y sus dos hijos se encontraban en el interior. Un durísimo momento que ha compartido en redes sociales, publicando un vídeo en el que se ve como dos encapuchados irrumpían en su vestidor con total tranquilidad a la búsqueda de joyas u otros objetos de valor. Al percatarse de que había intrusos en su vivienda, la creadora de contenido empezaba a gritar pidiendo ayuda, provocando que los 'cacos' -que serían albaneses- se diesen prisa a la hora de registrar los cajones antes de abandonar el lugar por la misma ventana por la que habían entrado.

Una "pesadilla" que ha revivido este lunes en su intervención en Espejo Público, cuando confesando que todavía sigue "en shock" y no ha podido volver a dormir en su residencia, ha revelado que se le "encoge el corazón" al escuchar sus propios alaridos en la grabación de las cámaras de seguridad que tiene instaladas en su domicilio y que captaron a los ladrones, a los que la Policía todavía no habría identificado.

"Yo estaba justamente sola en casa y hacía 10 minutos que acababan de llegar mis hijos con su padre. Por 10 minutos no estaba yo sola, por suerte. A medio vestir, estaba buscando la cremallera de lo que iba a grabar. Llevaba todo el día fuera grabando, eran las 12:30 de la noche y estaba cansada. Podría haber estado grabando, pero Dios no quiso", ha relatado en el programa presentado por Susanna Griso, explicando que cuando se dio cuenta de que había alguien en su casa "he salido corriendo y gritando. Llamamos corriendo al 112 y vino la Guardia Civil en cuestión de minutos, pero ya se habían ido".

Confirmando que ya ha interpuesto una denuncia, ha admitido que es posible que los ladrones contasen con información sobre su domicilio, ya que "fueron a tiro hecho, a entrar en la habitación donde aparentemente estaría el botín que ellos querían... da que pensar". Sin embargo, lo único que se llevaron fue "un joyero que tenía con joyas de Pandora y bisutería". Ellos tenían interés en joyas, oro, relojes... Pero yo no invierto a joyas, cuando voy a eventos llevo joyas cedidas por las marcas. Cuando nació mi primer hijo me regalaron un Rolex básico y no lo tengo en casa, lo tengo en una caja en el banco porque en mi casa entra mucha gente en las grabaciones". "No sé si hay un chivatazo o no. Ha sido en una zona de mi casa que no enseño nunca en redes, pero el hecho de entrar a tiro hecho en esa habitación da que pensar" ha reconocido.

Atemorizada, Rocío ha confesado que todavía no ha podido volver a dormir en su vivienda, y ha revelado que ya ha tomado nuevas medidas de seguridad, como "rejas en las ventanas de toda la casa y alarma perimetral". "Yo siempre lo digo, que no me da igual que me roben pero, si me tienen que robar, que entren cuando no estoy y que se lleven lo que les de la gana. Nunca esperé vivir la situación que viví el viernes", ha expresado impresionada.

De ahí que el miedo que todavía tiene recordando lo que le tocó vivir hace apenas 3 días le haya hecho reaccionar visiblemente nerviosa al ver a las cámaras a las puertas de la urbanización privada en la que reside a las afueras de Sevilla, cuando visiblemente nerviosa y molesta ha asegurado que no se puede grabar por tratarse del interior de su residencial.