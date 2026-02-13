La Audiencia Nacional envía a juicio al capitán y a la armadora del "Villa de Pitanxo" por homicidio imprudente

El patrón del ‘Villa de Pitanxo', Juan Padín (derecha), a su salida tras declarar en la Audiencia Nacional en 2022.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado enviar a juicio al capitán del pesquero Villa de Pitanxo y a dos directivos de la armadora por el naufragio que causó la muerte de 21 tripulantes en febrero de 2022 en aguas de Terranova (Canadá).

En el auto de pase a procedimiento abreviado, el magistrado propone juzgar al capitán, Juan Enrique Padín; al administrador de Pesquerías Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez; y al director de Flota, José Antonio Nores Ortega, por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores. La empresa y su aseguradora figuran como responsables civiles.

El instructor detalla que el buque navegaba sobrecargado y sin control adecuado de estabilidad, y que el capitán continuó maniobras en condiciones meteorológicas muy adversas. Según el juez, la orden de abandonar el barco se dio demasiado tarde, cuando “las posibilidades de salvarse eran muy reducidas”.

La resolución también apunta a deficiencias en las vías de evacuación (solo había una escalera operativa hacia las balsas), falta de formación de la tripulación para emergencias en aguas frías y trajes de inmersión sin revisar conforme a la normativa. Además, varios marineros estaban contagiados de COVID-19, lo que pudo mermar su capacidad de reacción.

De los 21 fallecidos, 12 continúan desaparecidos y el resto murieron por ahogamiento o hipotermia. Solo tres tripulantes, entre ellos el capitán, lograron sobrevivir.

El juez ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para presentar sus escritos y solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, en un caso considerado uno de los peores siniestros de la pesca española reciente.