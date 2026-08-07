Identificados los cuerpos de la familia de Marín fallecida en los terremotos de La Guaira

El Ayuntamiento de Marín ha confirmado este viernes la identificación de los cuerpos de los cuatro miembros de una familia de origen venezolano y residente en el municipio pontevedrés que falleció durante los terremotos de La Guaira, el pasado mes de junio.

En un comunicado, el consistorio ha expresado su pesar por la muerte de Lía, Ulises, Adela y Yhosvany, y ha señalado que se trata de un momento especialmente difícil para la localidad.

El Ayuntamiento ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como a la comunidad educativa del Colegio La Inmaculada, donde estudiaban los menores, y al Club de Hockey de Marín, entidad con la que la familia mantenía una estrecha vinculación.

La familia había viajado a Venezuela el pasado 20 de junio para visitar a sus familiares y se encontraba en La Guaira, concretamente en la zona de la playa Los Cocos, en la localidad de Caraballeda, cuando se produjo el terremoto.