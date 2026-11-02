Identifican al hombre que propinó una patada en la cara a un menor en Vilagarcía
PELEA CALLEJERA
Identificado el presunto autor de una patada en la cara a un menor durante una pelea en el Peirao de Pasaxeiros de Vilagarcía de Arousa, que obligó a evacuar a la víctima al hospital tras sufrir convulsiones
El presunto autor de una patada en la cara a un menor durante la madrugada del sábado al domingo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha sido identificado.
Según explican a Europa Press fuentes municipales, la Policía Local recibió aviso por una pelea en la zona del Peirao de Pasaxeiros, en donde un menor se encontraba inconsciente tirado en el suelo por una agresión. A su llegada, el joven había recuperado la consciencia pero presentaba convulsiones.
El joven necesitó ser trasladado a un centro hospitalario, en donde estuvo acompañado por sus padres.
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