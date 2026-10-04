Hallan sin vida al camionero que cayó al mar en el muelle de O Ferrazo, en Vilagarcía, realizando una maniobra

Muelle de O Ferrazo, en el puerto de Vilagarcía de Arousa, donde la embarcación Salvamar Pollux encontró el cuerpo sin vida del camionero.

Los servicios de emergencia han localizado sin vida al conductor de la carretilla portacontenedores que cayó al mar este domingo en el puerto de Vilagarcía de Arousa. El cuerpo fue encontrado por el equipo de la embarcación Salvamar Pollux, de Salvamento Marítimo, en las inmediaciones del muelle de O Ferrazo.

El suceso se produjo poco antes de las 13:00 horas, cuando la máquina se precipitó al agua en la zona portuaria. En un primer momento se informó de que se trataba de un camión, aunque posteriormente el 112 Galicia precisó que era una carretilla portacontenedores.

Las cámaras de seguridad del puerto muestran que el vehículo se encontraba tomando una curva cuando se precipitó al muelle de Ferrazo. Tras el accidente se desplegó un amplio dispositivo para localizar al conductor y determinar si había quedado atrapado en el interior del vehículo.

Varias horas de búsqueda

El aviso fue recibido por el 112 Galicia a través de la Policía Nacional y de un particular, que alertaron de que el conductor podía encontrarse dentro de la máquina.

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Hasta la zona se desplazaron la Salvamar Pollux, medios de Gardacostas y la embarcación auxiliar Irmáns García Nodal. También estaba previsto el apoyo del helicóptero Helimer 223.

Los buceadores comprobaron inicialmente el interior de la cabina sin localizar al conductor. Las labores continuaron en las inmediaciones hasta que finalmente el equipo de la Salvamar Pollux encontró el cuerpo.

El cadáver será entregado a la Guardia Civil, que se hará cargo de las diligencias correspondientes.