A Illa de Arousa compra un edificio decomisado al narco Marcial Dorado para crear 15 viviendas públicas

El edificio decomisado a Marcial Dorado en la zona de O Xufre, en A Illa de Arousa, que el Concello comprará para habilitar 15 viviendas públicas.

El Ayuntamiento de A Illa de Arousa ha acordado adquirir el edificio decomisado al narcotraficante Marcial Dorado para destinarlo a vivienda pública. La operación asciende a 1,34 millones de euros, que el consistorio abonará mediante un pago aplazado durante diez años, con el objetivo de convertir el inmueble en 15 viviendas públicas.

El alcalde, Luis Arosa, anunció el acuerdo alcanzado con el Plan Nacional sobre Drogas. La finca, situada en la zona de O Xufre, iba a salir a subasta el próximo 19 de noviembre, pero ha sido retirada de la puja tras la intención municipal de comprarla.

El edificio, que se encuentra en construcción y cuenta con un bajo y dos plantas, permitirá ampliar el parque público de vivienda del municipio. Además de los 15 pisos previstos, el gobierno local contempla la posibilidad de transformar también sus dos grandes bajos comerciales en viviendas, aunque esta opción no está confirmada.

El objetivo de facilitar el acceso a la vivienda

Arosa defendió que la adquisición busca ofrecer nuevas oportunidades a los vecinos con dificultades para acceder a una vivienda, especialmente a los jóvenes que desean permanecer en A Illa de Arousa y a las familias que quieren establecerse en el municipio.

«Donde antes hubo dinero del narcotráfico, haya hogares, familias y futuro», resumió el regidor al explicar el sentido de la operación. El alcalde reconoció que las 15 viviendas no resolverán por sí solas el problema habitacional, pero insistió en que cada nueva vivienda pública supone una oportunidad para los vecinos.

El Concello asegura que ya tiene comprometidos más de 1,6 millones de euros en materia de vivienda pública, incluida esta compra, y mantiene su intención de impulsar nuevas viviendas en la avenida da Ponte.

La operación permitirá que el inmueble pase a manos municipales y tenga un uso público. No obstante, el edificio todavía está sin terminar y será necesario completar las actuaciones pendientes para que las viviendas puedan ponerse a disposición de sus futuros residentes.