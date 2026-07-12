Un incendio forestal de Ribas de Sil calcina 90 hectáreas, pero se desactiva la situación 2

El incendio forestal declarado en la parroquia de Soutordei, en el municipio lucense próximo con Ourense de Ribas de Sil, continúa activo desde las 18:22 horas del sábado y afecta, según las últimas estimaciones, a una superficie de 90 hectáreas. Apunta a que fue provocado por un rayo durante las tormentas.

La Consellería do Medio Rural ha informado de que durante la madrugada se ha desactivado la Situación 2, que había sido decretada de forma preventiva debido a la proximidad de las llamas al núcleo de población de Chenzas.

En las labores de extinción participan un amplio dispositivo formado por un técnico, 15 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, tres palas, cinco helicópteros y cuatro aviones.

Los equipos continúan trabajando sobre el terreno para controlar y extinguir el incendio, que sigue activo aunque la evolución favorable del fuego ha permitido reducir el nivel de alerta para la población cercana. Las labores de vigilancia y extinción se mantienen para evitar posibles reactivaciones y garantizar la seguridad de la zona.