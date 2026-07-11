Al menos 12 muertos, tres de ellos niños, en el incendio de Almería

Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado al menos 12 fallecidos, tras una noche marcada por una evolución más favorable del fuego.

El Plan Infoca ha activado de forma progresiva ocho aeronaves, mientras el resto de la flota permanece disponible. Durante la jornada del viernes llegaron a participar hasta 32 medios aéreos en la lucha contra las llamas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 220 efectivos y 70 vehículos, que durante la noche realizaron tareas de ataque directo al fuego, vigilancia de puntos calientes y perimetración del incendio. Por parte del Infoca, trabajaron 134 efectivos terrestres, ocho autobombas y varias unidades especializadas.

La mejora de las condiciones meteorológicas y la reducción de la intensidad del viento han permitido contener el avance del incendio, sin que se hayan producido nuevas evacuaciones desde la noche del viernes. En total, unas 1.405 personas han tenido que abandonar sus viviendas o alojamientos en distintas zonas afectadas.

Además, la Autovía A-7 ha recuperado la circulación entre los kilómetros 709 y 714, aunque la carretera AL-6109 continúa cerrada por seguridad y para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Paralelamente, prosigue la búsqueda de posibles afectados. Hasta el momento se han registrado siete denuncias por desaparición y se mantiene la localización de 23 personas no encontradas.

Mientras tanto, especialistas del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil trabajan en la identificación genética de los 12 fallecidos, cuyos cuerpos fueron recuperados en la zona afectada por el incendio.