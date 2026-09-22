El incendio de Porto do Son quema ya 45 hectáreas y deja un herido leve

Un hidroavión trabaja en las tareas de extinción del incendio de Porto do Son.

El incendio originado este lunes en el municipio coruñés de Porto do Son alcanza ya las 45 hectáreas de extensión. Esta era la estimación ofrecida por Medio Rural a primera hora de este martes. El fuego se inició a las 14,42 horas en la parroquia de Ribasieira.

En las tareas de extinción trabajaban: cinco helicópteros, cuatro aviones, ocho brigadas, cinco motobombas, dos palas, seis agentes, un técnico y dos unidades técnicas de apoyo. De hecho, precisamente en este dispositivo, el conductor de una motobomba de la brigada municipal de Noia resultaba herido leve este lunes al sufrir una caída por un barranco.

El conductor de la motobomba "se salió de la pista y dio varias vueltas de campana", pero "salió por sus propios medios" y estaba "consciente", tal y como informaba Medio Rural. El motobombista fue atendido por los servicios de emergencias y trasladado por el 061 al Hospital do Barbanza. "Afortunadamente, se encuentra bien, con heridas leves, y permanece en observación", relata el Ayuntamiento de Noia.

Extinguido el conato de incendio en Serra do Xurés

Por otra parte, el conato de incendio registrado este lunes en el parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés, en el municipio de Calvos de Randín (Ourense), se ha dado por extinguido. La estimación de hectáreas afectadas es de 0,3.

La Consellería do Medio Rural informaba de que el fuego se declaró a las 17,10 horas de este lunes. Trabajaban en las tareas de extinción dos motobombas, dos brigadas y dos agentes. El incendio se dio por extinguido durante la noche de este lunes.