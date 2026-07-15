Otro incendio próximo a las vías del tren obliga a interrumpir la línea entre Vigo-Guixar y Redondela
YA REESTABLECIDO
Un incendio registrado próximo a las vías del tren en la parroquia de Cedeira, municipio de Redondela (Pontevedra), ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria durante unos minutos entre las estaciones de Vigo-Guixar y Redondela.
Este incidente se suma a los múltiples registrados en los últimos días. El pasado lunes, un tren de mercancías dejó hasta 8 focos de fuego a su paso a lo largo de la provincia de Ourense.
En esta ocasión, Adif informó a través de redes sociales, sobre las 13,45 de este miércoles, de la interrupción del servicio por un fuego próximo a la infraestructura. A las 14,13 horas, indicaba que la circulación ya había sido restablecida.
Por parte del 112 Galicia se explica a Europa Press que a las 12,35 horas recibieron aviso por "maleza ardiendo" próxima a las vías del tren. Hasta el lugar se desplazó personal que apagó un pequeño fuego con un extintor, lo que provocó humo.
Fueron avisados, entre otros medios, GES de Mos, Protección Civil, Policía Nacional y Local, así como Guardia Civil.
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