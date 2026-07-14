Las chispas de un tren causan ocho incendios a la vez en Ourense

Los bomberos búlgaros, que se forman en la base de Toén, participaron en las tareas de extinción para salvar un viñedo.

Un tren provocó este lunes ocho incendios casi simultáneos a su paso entre Maside y la estación de Ourense, según fuentes de la Consellería do Medio Rural. El incidente obligó a cortar la línea convencional entre la ciudad y O Irixo, afectando a los servicios regionales con origen y destino en O Carballiño y Santiago.

Un incendio en Maside afecta la circulación por tren entre Ourense y Santiago | La Región

El paso del convoy desencadenó los múltiples focos en diversos puntos de los municipios de Maside, Amoeiro, Punxín y Ourense, lo que obligó a un despliegue masivo de medios aéreos y terrestres y dejó a la ciudad de Ourense cubierta de humo durante varios minutos.

La sucesión de fuegos comenzó a las 13.35 horas. Aunque las primeras informaciones apuntaban a las chispas de un tren regional con destino a la estación de Ourense, la falta de servicios comerciales de pasajeros en esa franja horaria mantiene abierta la posibilidad de que el causante fuera un convoy de mercancías. Las llamas y la intensa humareda obligaron a Adif a interrumpir totalmente la circulación por motivos de seguridad entre Ourense y O Irixo. Por el contrario, la línea de alta velocidad a Santiago operó con normalidad, aunque el foco de Amoeiro estuvo cerca del viaducto del Barbantiño.

El incendio forestal de Untes llena la ciudad de Ourense de humo | Alan Pérez

Al cierre de esta edición, el balance oficial de la Xunta contabilizaba ocho focos. El esfuerzo principal de los equipos de extinción se centraba en un incendio activo en la parroquia de Armeses (Maside) que, con alrededor de cuatro hectáreas calcinadas, se convirtió en el de mayores dimensiones de la jornada.

En el municipio de Ourense se registraron otros dos fuegos. El primero, en la parroquia de Untes, generó una aparatosa columna de humo visible desde el centro urbano y obligó a cortar temporalmente la N-120 para facilitar el trabajo de los medios aéreos antes de ser estabilizado. El segundo, originado en Arrabaldo, permanecía activo por la noche. La alerta se extendió también a los municipios vecinos: se registró un fuego en Punxín, ya controlado, y otro en Parada de Amoeiro, estabilizado en el entorno natural de la Fervenza do Cachón, junto al río Barbantiño.

Para hacer frente a esta emergencia simultánea, sobre el terreno trabajaron de forma conjunta 4 técnicos, 15 agentes, 28 brigadas y 18 motobombas, apoyados desde el aire por 12 helicópteros y 6 aviones de los dispositivos autonómico y estatal. En las labores colaboraron también bomberos búlgaros que realizan su formación en Toén. Pese a la espectacularidad de la situación, la Consellería do Medio Rural confirmó que no hubo peligro para los núcleos de población.