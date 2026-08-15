Un incendio en el Real Club de Golf La Toja, en O Grove, obliga a desalojar la zona

Un incendio declarado al final de la tarde en la isla de A Toxa, en O Grove, obligó a desplegar un amplio dispositivo de emergencias para sofocar las llamas originadas en la zona arbolada del campo de golf. El fuego generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la ría, sorprendiendo a vecinos y turistas que disfrutaban de la jornada en este concurrido enclave.

Real Club de Golf La Toja, en O Grove

Las primeras hipótesis señalan que las llamas comenzaron en una zona de vegetación dentro del recinto del Real Club de Golf La Toja. Aunque algunos jugadores continuaron la actividad durante los primeros instantes, la rápida cercanía del fuego obligó a desalojar la zona. La veloz propagación inicial, impulsada por el viento, hizo saltar las alarmas en el operativo de extinción.

En el dispositivo intervinieron efectivos de Emerxencias de O Grove, Policía Local, Guardia Civil, dos agentes ambientales y varias brigadas forestales, apoyados por dos motobombas y un técnico de Medio Rural. Por aire actuaron un helicóptero desde el inicio y dos hidroaviones que se sumaron para controlar y refrescar el perímetro. La máxima prioridad de los equipos fue frenar el avance del fuego hacia el Monte Central de A Toxa, evitando graves daños en su masa forestal.

A pesar de las dificultades causadas por las rachas de viento, los efectivos lograron estabilizar el incendio en poco tiempo. A última hora de la tarde el fuego se daba por controlado, a la espera de determinar la superficie calcinada. Por el momento no se han registrado daños personales ni materiales en infraestructuras ajenas al entorno natural del campo de golf.

Desde la Consellería do Medio Rural recuerdan la disponibilidad del 085 para avisos de incendios, la app ALume y el teléfono anónimo 900 815 085 para denunciar conductas sospechosas. El suceso se enmarca en una campaña estival clave para Galicia, cuyo plan autonómico fija como meta no superar las 29.207 hectáreas quemadas en 2026, tras un 2025 especialmente duro.

Aunque la situación permanece bajo control, los servicios de extinción mantienen la vigilancia en el perímetro para prevenir posibles rebrotes. La investigación continúa abierta para esclarecer las causas del conato.