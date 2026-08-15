INCENDIO FORESTAL
Movilizados siete aviones por un incendio en Fumaces
INCENDIO FORESTAL
Un incendio se mantiene activo desde las 16:54 horas de la tarde de este sábado, 15 de agosto, en la parroquia de Santa María de Fumaces e A Trepa, en el Concello de Riós. La carretera se mantiene de momento transitable y se desconoce por ahora la estimación de la superficie afectada.
El fuego ha movilizado un operativo compuesto por seis agentes, ocho brigadas, siete motobombas, dos palas, dos técnicos, siete aviones y dos helicópteros.
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