Movilizados siete aviones por un incendio en Fumaces

Un incendio se mantiene activo desde las 16:54 horas de la tarde de este sábado, 15 de agosto, en la parroquia de Santa María de Fumaces e A Trepa, en el Concello de Riós. La carretera se mantiene de momento transitable y se desconoce por ahora la estimación de la superficie afectada.

El fuego ha movilizado un operativo compuesto por seis agentes, ocho brigadas, siete motobombas, dos palas, dos técnicos, siete aviones y dos helicópteros.